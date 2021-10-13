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Путин заявил, что Навальному неоднократно прощали нарушения закона

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к лишению свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления против, в том числе, иностранных предпринимателей, причем прежде ему неоднократно сходило с рук нарушение закона, заявил президент РФ Владимир Путин.

На пленарном заседании "Российской энергетической недели" модератор поинтересовалась у Путина, действительно ли в РФ есть "пятая колонна", возглавляемая Навальным, и также спросила, "что Путина беспокоит в отношении оппозиции так, что он отправляет их всех в тюрьму".

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"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Те люди, которые не нарушают соответствующие законы, работают", - отреагировал Путин.

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, то они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе, в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причем неоднократные", - продолжил он.

"Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона, но это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает. Не нужно злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться, в том числе, экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью. Так, на мой взгляд, произошло и с фигурантом, о котором вы сказали", - отметил Путин.

Владимир Путин Алексей Навальный

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