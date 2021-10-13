В МФЦ Казани выстроились очереди на подтверждение личности для получения QR-кода

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Огромные очереди образовались у казанских офисов МФЦ из желающих подтвердить учетную запись на Госуслугах для получения QR-кода.

Горожане делятся видео в соцсетях, на котором запечатлено, как люди в буквальном смысле штурмуют вход в офисы и спорят, кто за кем был в очереди.

В Минцфиры Татарстана "Интерфаксу" сообщили, что в курсе происходящего. "К нам поступают сообщения, что у офисов МФЦ образовались большие очереди из желающих подтвердить учетную запись на Госуслугах, чтобы получить QR-код о вакцинации. В связи с этим мы давали сегодня пояснения, в том числе на сайте, о том, что подтвердить учетную запись, можно не выходя из дома - через мобильное приложение банков", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя министерства, такая возможность сегодня доступна в мобильном приложении Сбербанка, Ак Барс Банка, Тинькофф Банка, Банка ВТБ, Почта Банка, ПСБ Банка, МТС Банка, СКБ Банка и Банка Авангард.

Заместитель директора МФЦ Наталья Баркова подтвердила "Интерфаксу", что очереди у офисов в Казани действительно есть. "Очереди начали собираться с 8:00 утра, с начала работы. Сотрудники обслуживают всех, кого могут принять", - сказала Баркова.

По ее словам, вопросы у всех разные - у кого-то нет доступа на портал услуг, у кого-то - интернета, кому-то нужно подтвердить учетную запись, кому-то - распечатать QR-код.

Сейчас невозможно дозвониться и до единого справочного телефона МФЦ. "В связи с большим количество входящих звонков линия перегружена. Мы рекомендуем самостоятельно записаться на портале услуг РТ", - добавила Баркова.

Представитель МФЦ сказала, что сотрудники центра с пониманием относятся к происходящему и прилагают все усилия, чтобы всем помочь. "Мы объявили набор сотрудников для работы в нашей службе", - добавила Баркова.