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В СПЧ допустили появление в колониях инспекторов по соблюдению прав человека

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Состоялась встреча правозащитников с руководством Минюста и ФСИН по ситуации с пытками в саратовской тюремной больнице, сообщила "Интерфаксу" член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

По ее словам, участники наметили пути по недопущению повторения подобных ситуаций, в том числе, возможное учреждение в колониях должности инспектора по соблюдению прав человека.

"Во многих региональных управлениях такие сотрудники есть, предлагается назвать его инспектором, дать ему больше полномочий, возможно даже, чтобы он не был зависим от региона, а подчинялся центральному аппарату ФСИН",- пояснила Меркачева.

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Кроме того, отметила она, несмотря на достаточное количество видеорегистраторов и камер в колониях, непосредственно видео с них просматривается крайне редко.

Член СПЧ рассказала также, что предлагается уделять больше времени программам по правам человека при обучении сотрудников ФСИН.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении семи уголовных дел по фактам сексуального насилияи превышении должностных полномочий с применением насилия.

Директор ФСИН Александр Калашников принял решение об увольнении начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова, начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и трех его подчиненных.

СПЧ Ева Меркачева ФСИН

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