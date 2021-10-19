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Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Члены Общественной палаты Саратовской области предложили руководству ФСИН России устранить проблему "кадрового голода" в УФСИН, разрешив набор в кадровый резерв "вышедших на пенсию сотрудников МВД".

Руководству ФСИН предлагается возродить институт общественных представителей по правам заключенных при уполномоченном по правам человека и обеспечить "шаговую доступность" для обращений в местах отбывания наказания.

Поводом для обращения общественников к главе ФСИН Александру Калашникову стал резонансный скандал с пытками и истязаниями в областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН Саратовской области.

Ящик для обращений и анонимное анкетирование

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Члены палаты также рекомендовали главе ФСИН "разместить на территории исправительных учреждений ящик для обращений заключенных".

У этого ящика, по мысли общественников, должно быть два ключа: один будет находиться у уполномоченного по правам человека, второй – у Общественной палаты региона.

"Таким образом, у иных лиц не будет доступа к данным обращениям", - считают авторы письма.

Кроме того, саратовские общественники предложили ввести анонимное анкетирование заключенных членами Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области (ОНК) во время посещения исправительных учреждений области.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

ФСИН Саратовская область МВД

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