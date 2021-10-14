Осенние каникулы на Ямале продлятся две недели из-за ОРВИ и COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Осенние каникулы для школьников в Ямало-Ненецком автономном округе увеличили до двух недель из-за эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг региональный оперштаб.

"Они (каникулы - ИФ) начнутся на неделю раньше и продлятся две недели: с 25 октября по 6 ноября. Решение принято из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас в школах Ямала на карантин выведено 6% классов. Разобщение школьников на две недели должно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях, отмечает оперштаб.

По данным на 11 октября, на карантин были закрыты 130 классов и 78 групп в детсадах.