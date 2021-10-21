Курганских школьников отправят на каникулы с 22 октября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Курганской области решили распустить школы на осенние каникулы с 22 октября по 7 ноября, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Теоретические занятия в колледжах и техникумах Кургана и Шадринска с 25 октября по 7 ноября переводятся на дистанционный формат. Практические занятия и практику чиновники разрешили проводить очно.

20 октября президент Владимир Путин своим указом объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за роста заболеваемости COVID-19.