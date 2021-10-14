Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФСБ пресекла во Владимирской области деятельность ячейки террористов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ России по Владимирской области совместно с центральным аппаратом ведомства пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщает в четверг пресс-служба регионального УФСБ.

Силовики задержали четырех иностранцев, причастных к деятельности этой ячейки, "изъяты средства связи и иные материалы, подтверждающие противоправность их действий", говорится в сообщении.

Установлено, что они вовлекали россиян в террористическую организацию, публично призывали к террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма.

Против лидера группы следственным отделением регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), он заключен под страже.

Остальные члены ячейки будут выдворены за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок.

ФСБ Владимирская область

Новости
Пандемия коронавируса

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Арестованному бизнесмену Шпигелю не стали делать операцию на сердце

МИД РФ пообещал ответ на новые санкции ЕС

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе
Пандемия коронавируса

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Что случилось этой ночью: четверг, 14 октября

Путин согласился, что Навальный оказался не в лучших для жизни условиях

Путин пока не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году

Ректор "Шанинки" Зуев отправлен под домашний арест

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });