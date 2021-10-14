ФСБ пресекла во Владимирской области деятельность ячейки террористов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ России по Владимирской области совместно с центральным аппаратом ведомства пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщает в четверг пресс-служба регионального УФСБ.

Силовики задержали четырех иностранцев, причастных к деятельности этой ячейки, "изъяты средства связи и иные материалы, подтверждающие противоправность их действий", говорится в сообщении.

Установлено, что они вовлекали россиян в террористическую организацию, публично призывали к террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма.

Против лидера группы следственным отделением регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), он заключен под страже.

Остальные члены ячейки будут выдворены за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок.