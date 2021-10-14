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Голикова оценила в 3 млн человек число россиян на "удаленке"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Почти 3 млн человек работают в РФ в удаленном формате, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Дистанционно трудятся 5% работников, это чуть менее 3 млн человек. Если на начало 2020 года было всего 30 тыс. дистанционных работников, то в пиковый период (распространения коронавируса) 11% работников трудились удаленно. Это около 6 млн человек", - сказала Голикова в четверг на сессии Евразийского женского форума.

Таким образом, число работающих дистанционно россиян увеличилось в 100 раз с начала 2020 года.

По словам Голиковой, дистанционная занятость, которая получила развитие и была законодательно урегулирована в период пандемии коронавируса, сегодня стала современным трендом. Она добавила, что удаленная работа создает для женщин дополнительную возможность сочетать трудовые обязанности с воспитанием детей.

Татьяна Голикова Коронавирус

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