В Ростовской области четыре человека погибли в аварии с "КАМАЗом"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля и грузовика в четверг унесло жизни четырех человек в Ростовской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла на 5 километре автодороги "Белая Калитва - Апанасовка" в Ростовской области. Женщина за рулем ВАЗ-21099 не справилась с управлением: машина выехала на встречную полосу, где врезалась в "КАМАЗ".

На месте погибли пассажиры легкового автомобиля 2001, 2008 и 2012 годов рождения. Позже в больнице скончалась женщина-водитель легковушки.