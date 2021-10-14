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Генпрокуратура и ЦИК поищут "миллионы евро" у депутата-единоросса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн попросит Генпрокуратуру, ЦИК и Росфинмониторинг проверить информацию о наличии зарубежного счета у депутата "Единой России", бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера.

"Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счёта в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале в четверг.

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Ранее в телеграм-каналах, а затем в региональных и федеральных СМИ появилась непроверенная информация о том, что депутат Веллер, избранный в Госдуму от Красноярского края, якобы имеет доступ к банковскому счету LGT в Лихтенштейне с 4,1 млн евро на балансе. При этом делается предположение, что счетом также пользуются его родственники-предприниматели.

Хинштейна как замсекретаря генсовета "Единой России" просили проверить эту информацию, поскольку наличие зарубежного счета несовместимо со статусом депутата Госдумы.

Веллер информацию о зарубежном счете опровергает, заявляя, что речь идет о "плохо спланированной провокации".

Алексей Веллер Госдума Генпрокуратура РФ ЦИК

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