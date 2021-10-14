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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: четверг, 14 октября

Арест стрелявшего в Пермском университете, открытие авиасообщения с новыми странами и проверка "депутата-миллионера"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ за сутки выявлены рекордные 31 299 случаев COVID-19. В стране умерли за сутки 986 человек, что также является новым антирекордом. Суточная заболеваемость в Москве выросла более чем на 50% и составила 6 712. По словам Михаила Мурашко, заболеваемость коронавирусом в России может продолжить рост. Минздрав просит пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на пенсию, привиться и вернуться к работе.

- Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение еще с девятью странами: Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. С этого же дня снимаются ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских Хургады и Шарм-эш-Шейха.

- Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, арестован до 13 декабря. Заседание суда проходило в больнице, врачи отметили, что состояние фигуранта улучшилось.

- Генпрокуратура и ЦИК поищут "миллионы евро" у депутата-единоросса. Ранее телеграм-каналы и ряд СМИ сообщили, что бывший мэр Мурманска Алексей Веллер, избранный в ГД от Красноярского края, якобы имеет доступ к банковскому счету LGT в Лихтенштейне с 4,1 млн евро на балансе.

- Анастасия Васильева получила год ограничения свободы. Глава "Альянса врачей" (включен в реестр НКО-иноагентов) признана виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января.

- Подросток убит в Рязанской области. По подозрению в преступлении задержаны отчим подростка и его подруга. По версии следствия, убийство носило ритуальный характер.

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