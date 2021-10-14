Состояние студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, улучшилось

Суд в четверг изберет ему меру пресечения

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Самочувствие Тимура Бекмансурова, который в сентябре устроил стрельбу в Пермском госуниверситете (ПГНИУ), улучшилось до удовлетворительного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"Стрелок находится в удовлетворительном состоянии, в федеральных медучреждениях находятся два пациента в удовлетворительном состоянии, четыре пациента в состоянии средней степени тяжести", - сказали в министерстве.

Как сообщили агентству в пресс-службе Дзержинского райсуда Перми, в четверг проходит выездное судебное заседание в Пермской краевой клинической больнице, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Бекмансурова.

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. 6 человек погибло, 47 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На прошлой неделе состояние Бекмансурова оценивалось как тяжелое, в начале текущей неделе - средней тяжести.