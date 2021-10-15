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Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Центральный военный округ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Центральный военный округ, сообщили журналистам в военном ведомстве в пятницу.

В ходе посещения Омского кадетского военного корпуса министр заслушал доклады командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова по вопросам боевой подготовки войск и совершенствования военной инфраструктуры.

Также глава военного ведомства проинспектировал ход образовательного процесса в Омском кадетском военном корпусе и оценил новую учебно-материальную базу довузовского образовательного учреждения.

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, оно ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Из стен корпуса вышли 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 выпускников корпуса стали генералами.

Новый комплекс Омского кадетского корпуса был открыт 1 сентября 2021 года. Он был возведен после признания аварийным летом 2020 года старого здания образовательного учреждения. Уже проходящие обучение кадеты провели прошлый учебный год в кадетских училищах в других городах.

Сергей Шойгу Минобороны РФ

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