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Сверхбыстрый тест на COVID-19 разработан в США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ученые Северо-Западного университета (США) разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять и даже менее минут, говорится в сообщении университета.

Отмечается, что "золотым стандартом" тестирования является ПЦР-тест, однако он требует значительного времени и лабораторных мощностей, в то время как для замедления распространения инфекции необходимо, чтобы такие места, как школы и больницы, имели возможность выявлять инфицированных людей "в первые дни после заражения, когда они входят в дверь".

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"Теперь новый метод обнаружения COVID-19 на основе антигена, разработанный в лаборатории Северо-Западного университета, продемонстрировал 100% точность слепого теста за пять или менее минут от мазка до сигнала", - говорится в сообщении.

В экспресс-тесте мазка используется наномеханическая платформа для обнаружения нескольких поверхностных белков коронавируса. Чувствительность платформы позволяет выявлять различные варианты SARS-CoV-2, говорится в сообщении.

Кроме того, в университете разрабатывается тест, обнаруживающий коронавирус при быстром выдохе - как в алкотестере.

Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
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