Таксист в Барнауле выстрелил из травматического пистолета, чтобы утихомирить пассажиров

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Барнауле разбираются в обстоятельствах конфликта между таксистом и двумя пассажирами, в ходе которого водитель выстрелил в воздух из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

В пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами на улице Малахова в Барнауле, в результате которого один из них выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета.

Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что, по предварительным данным, участниками конфликта являются трое мужчин – водитель такси и двое его пассажиров. Выяснилось, что травматический пистолет принадлежит водителю такси, он зарегистрирован в установленном порядке. По словам таксиста, он выстрелил в воздух, чтобы утихомирить пассажиров.

Всех участников конфликта доставили в отдел полиции. Пострадавших, как отмечается, нет. По факту инцидента проводится проверка.