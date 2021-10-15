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"Горячая линия" для сообщений о пытках в тюрьмах заработала в РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ одобрил предложение столичной Общественной наблюдательной комиссии о создании "горячей линии", по которой заключённые могут сообщать о применении к ним насилия в колониях.

"В ходе встречи с правозащитниками министр юстиции Константин Чуйченко поддержал предложение Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о создании бесплатной федеральной горячей линии для принятия сигналов о нарушении прав человека в местах принудительного содержания", - сообщили "Интерфаксу" в столичной ОНК.

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Руководитель проекта "Линия защиты", председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил журналистам, что возможность сообщить о случаях пыток и иного бесчеловечного обращения с осужденными из регионов по многоканальной горячей линии в Москву станет частью решения задачи по предотвращению пыток в пенитенциарных учреждениях.

"Если такого рода информация поступит по телефону или письменно от заключенных из учреждения УИС, их адвокатов или членов ОНК региона и будет вынесена на федеральный уровень - это гарантия того, что сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль правозащитным сообществом и не останутся без реакции, а люди - без помощи", - сказал Волков.

Чуйченко одобрил созданную ОНК многоканальную общественную правозащитную горячую линию, подключение ее и донесение информации о работе колл-центра в каждом из учреждений ФСИН субъектов РФ.

"Со своей стороны, присутствующие на совещании заместители директора ФСИН Анатолий Якунин и Валерий Бояринев пообещали содействие в размещении информационных листов об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях ФСИН России. Контроль за доступом граждан к контактам колл-центра "Линии защиты" в колониях, СИЗО, исправительных центрах и т.д. возьмут на себя члены региональных ОНК", - сообщили в комиссии.

"Правозащитники по созданию горячей линии свою задачу выполнили, теперь шаг за пенитенциарным ведомством", - заявили в комиссии.

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На "горячую линию" уже можно обращаться со всей России по номеру 8 (800) 511-70-16 (звонок бесплатный) либо через официальный сайт проекта Правозащитники.онлайн.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении семи уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Директор ФСИН Александр Калашников принял решение об увольнении начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова, начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и трех его подчиненных.

ОНК ФСИН Минюст РФ

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