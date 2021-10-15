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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пропавшего в апреле в парке "Югыд ва" сторожа, вероятно, убил медведь

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели сторожа национального парка "Югыд ва" в Коми, который пропал в апреле и был найден мертвым. Криминальной подоплеки в его смерти не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в Интинском отделе регионального управления СК.

В конце апреля 45-летний сторож с базы поехал на снегоходе на турбазу "Орлиный", но туда не доехал. На базе он жил один, связи с ним не было, его отсутствие обнаружили только в мае, когда на базу прибыли сотрудники.

Они нашли у дороги между турбазами "Орлиный" и "Санавож" его снегоход, место привала и кострище, а также человеческие останки со следами от клыков и когтей и медвежьи следы. 3 июня они заявили об обнаружении останков в полицию.

Следователи выехали на место и забрали на экспертизу фрагменты скелета с кусками одежды. Экспертиза подтвердила, что это был сторож нацпарка.

Достоверно установить, что с ним случилось, следствие не смогло. Нападение медведя - только одна из версий его гибели.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми языка "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка - более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Коми Югыд ва СКР Санавож

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