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Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Орле

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту инцидента в цирке в Орле, в результате которого пострадал дрессировщик, сообщает СУ СКР по региону в воскресенье.

Как рассказали в ведомстве, накануне во время представления произошло нападение дрессированного медведя на сотрудников цирка. Отмечается, что "в результате этого одному из сотрудников цирка были причинены телесные повреждения".

Следствие проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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