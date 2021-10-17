Сержант задержал вооруженного грабителя в супермаркете Новосибирска

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сержант-контрактник задержал вооруженного грабителя, пытавшегося ограбить магазин в Новосибирске, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

По данным ведомства, он обезоружил грабителя, напавшего на продавца супермаркета с ножом, и удерживал его до приезда полицейских.

Как рассказали в министерстве, сержант Эмиль Касымов зашел в магазин за продуктами и "стал свидетелем того, как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы". Отмечается, что Эмиль, "не раздумывая, обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции".

В ведомстве добавили, что командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего, соответствующие предложения представлены министру обороны РФ.