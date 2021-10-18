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В Совфеде назвали НАТО недоговороспособным партнером

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - НАТО - недоговороспособный партнер, а его действия в отношении постпредства РФ при альянсе вероломны, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Говорить про "взаимодействие" на словах и одновременно сворачивать главный канал связи с Россией на деле - означает лишь одно: для внутреннего пользования произносят громкие слова о самом искреннем стремлении НАТО к диалогу с Россией, а на практике сводят возможности такого диалога до нуля. Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером, что объективно весьма плохо для всех", - написал Косачев в фейсбуке.

По его словам, даже в худшие времена лучше иметь диалоговые площадки с участием экспертов и военных.

"Но беда НАТО в том, что альянс в принципе ни с кем не может поддерживать отношения на равных, в упоении своей мощью. "Мы сильные, значит - мы правы" - вот реальный мотив действий альянса, и он не предполагает компромиссов или учета чьих-то интересов, включая, кстати, интересы граждан стран-членов НАТО", - заявил сенатор.

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Так он прокомментировал информацию об ответных шагах Москвы на действия альянса: приостановлении работы постпредства России при НАТО и Военной миссии связи НАТО в Москве, а также полном прекращении деятельности информбюро НАТО в Москве.

Косачев напомнил, что 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о лишении аккредитации восьми сотрудников российского постпредства при НАТО и предписал сократить общую численность состава дипмиссии до 10 человек.

"Обоснование этого шага граничило с безумием: Столтенберг (генсек НАТО - ИФ) сказал, что изгнание восьми россиян даже "не связано с каким-либо конкретным событием". Просто "мы наблюдаем подъем злонамеренной деятельности со стороны России, и поэтому нам необходимо проявлять бдительность". И вообще, в альянсе, дескать, чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу", - отметил сенатор.

"То есть ни повода, ни фактов в качестве объяснения своих действий не представлено - это вообще считается необязательным. А вот так: "мы наблюдаем" и "чувствуем" нечто нехорошее. Апофеоз дипломатии, на мой взгляд. Это даже не "хайли лайкли", а откровенное вероломство", - считает Косачев.

НАТо Совфед

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