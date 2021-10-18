Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Полицейский в Подмосковье ранил девушку, спасая ее от алабая

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полицейский в Раменском округе ранил девушку, спасая ее от нападения собаки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Там отметили, что вечером в воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение о нападении собаки породы алабай на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский Раменского округа. Прибывший по вызову полицейский, пытаясь пресечь нападение собаки, около семи раз выстрелил в животное из табельного оружия. Один из выстрелов попал в бедро пострадавшей.

По предварительным данным ведомства, собака на территории частного домовладения сорвалась с поводка и напала на девушку. Молодая женщина госпитализирована, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что по факту применения оружия полицейским проводится проверка.

Подмосковье МВД РФ

Новости

Депутат Госдумы от "Новых людей" проработал меньше недели и сложил мандат

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

В Оренбургской области завели дело после отравления ребенка самогоном

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

МИД РФ предложил уполномочить одного из послов стран НАТО на срочные контакты с Москвой

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО
Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });