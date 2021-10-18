Полицейский в Подмосковье ранил девушку, спасая ее от алабая

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полицейский в Раменском округе ранил девушку, спасая ее от нападения собаки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Там отметили, что вечером в воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение о нападении собаки породы алабай на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский Раменского округа. Прибывший по вызову полицейский, пытаясь пресечь нападение собаки, около семи раз выстрелил в животное из табельного оружия. Один из выстрелов попал в бедро пострадавшей.

По предварительным данным ведомства, собака на территории частного домовладения сорвалась с поводка и напала на девушку. Молодая женщина госпитализирована, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что по факту применения оружия полицейским проводится проверка.