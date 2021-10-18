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Исламист осужден в Петербурге за попытку продать девушку в рабство

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о попытке продать молодую женщину в рабство в Египет. Об этом сообщает в понедельник объединённая пресс-служба судов города.

Мукаилгаджи Магомедов признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 127.1 УК РФ (Торговля людьми) и статье 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении). Он получил наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Как установил суд, в ноябре-декабре 2020 года Магомедов по просьбе неустановленного знакомого искал и отбирал в России женщин для продажи в сексуальное рабство. В частности, он познакомился в интернете с 19-летней жительницей Петербурга, позвал замуж и убедил отправиться с ним в Египет якобы для получения религиозного образования. Прибыв в Петербург 3 декабря 2020 года, Магомедов при личной встрече убедил девушку, чтобы она оставила постоянное место жительства. Мужчина скрывал ее от родственников, отключив средства связи и меняя место пребывания. 7 декабря он должен был увезти петербурженку из России, но был задержан.

По данным пресс-службы, Магомедов признал вину, но отказался от дачи показаний.

СМИ сообщали, что фигурант учился в частной исламской школе в Турции, где он якобы и получил задание завербовать девушку и обманом вывезти в Египет.

Петербург

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