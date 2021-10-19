Бастрыкин назвал развитие цифровой криминалистики одной из приоритетных задач СКР

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Внедрение передовых цифровых технологий является одной из приоритетных задач Следственного комитета РФ (СКР), для обучения квалифицированных IT-специалистов в ведомстве разрабатывают новые курсы и профессиональные программы, заявил руководитель СКР Александр Бастрыкин.

"Внедрение и использование передовых информационных технологий является одной из приоритетных задач Следственного комитета. Ведь это, безусловно, во многом определяет качество нашей работы", - сказал глава СКР в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он уточнил, что "в связи с этим в деятельности Главного управления криминалистики получило активное развитие направление так называемой внеэкспертной "цифровой" криминалистики". Руководитель СКР отнес к числу ее основных направлений поиск, извлечение, восстановление и оперативную обработку данных в электронном виде.

"Плюс к этому, оценка радиоэлектронной обстановки и анализ биллинговых массивов, детализаций телефонных соединений, получение космических снимков, техническое улучшение фото- и видеоматериалов, осмотр разрозненных данных в сети Интернет и облачных хранилищах, мессенджерах, с применением аппаратно-программных комплексов и программного обеспечения", - добавил руководитель ведомства.

Он отметил, что для обучения квалифицированных IT-специалистов в Санкт-Петербургской и Московской академиях СКР сейчас создаются кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений, на которых будут запущены специальные курсы "Основы кибербезопасности" и "Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов".

"Для реализации этого проекта в Санкт-Петербурге мы сотрудничаем с Университетом ИТМО, Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого", - уточнил Бастрыкин.

Кроме того, для повышения квалификации сотрудников в СКР были разработаны новые дополнительные профессиональные программы "Расследование преступлений в сфере информационных, телекоммуникационных и высоких технологий", "Расследование преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов", сообщил глава ведомства в беседе с изданием.