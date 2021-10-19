Власти Чукотки начали переговоры об обеспечении ледовой проводки для доставки грузов в регион

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Судно ледового класса планируется привлечь на Чукотке для обеспечения заходов судов с грузами, которые своевременно не были доставлены в регион, сообщил во вторник окружной департамент промышленной политики.

"В целях обеспечения выполнения планируемых судозаходов с ФГУП "Росморпорт" ведутся переговоры по привлечению судна ледового класса для обеспечения ледокольной проводки", - говорится в сообщении.

Несмотря на погодные условия, навигация в морских портах региона не заканчивается. Планируется, что суда из Владивостока будут доставлять грузы в порты Чукотки до первой декады ноября включительно.

По данным властей Чукотки, во Владивостоке отправки ожидают порядка 200 контейнеров с грузами, а также около 35 единиц техники, предназначенной для муниципальных и государственных предприятий округа.

Начальник департамента Виктор Бочаров сообщил, что в приоритете - доставка продуктов питания, товаров первой необходимости.

"Ситуация с доставкой товаров находится на контроле. С юридическими лицами округа в индивидуальном режиме отрабатываем загрузку каждого контейнера", - сказал Бочаров.

По состоянию на середину октября, грузооборот чукотских порта Анадырь, Провидения, Эгвекинот, Певек составил 399,8 тыс. тонн, обработано 81 судно. Грузооборот порта Беринговский на начало октября составил 737 тыс. тонн, обработано 20 судов.

Правительство региона сообщало, что задержка с доставкой грузов вызвана кризисом логистики на Дальнем Востоке: поток грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии вызвал перегрузку порта Владивосток и задержку в отправке грузов в 2-3 месяца. Как сообщалось, ранее власти округа сообщили о проблемах с доставкой грузов на Чукотку по морю. По данным местных властей, из-за перебоев с доставкой возникла нехватка продуктов в магазинах.