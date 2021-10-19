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РСПП предложил продумать введение платы за проезд большегрузов по региональным дорогам

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Введение платы за проезд большегрузов по региональным автодорогам по аналогии с системой "Платон", уже функционирующей на федеральных автотрассах, возможно при должной проработке этого механизма в части обязательств субъектов РФ по содержанию подотчетных дорог, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Понятна озабоченность руководителей субъектов Федерации - большегрузы уходят с федеральных трасс на региональные дороги, чтобы избежать платы за использование дорог. В этой связи предложения о введении платы (за проезд большегрузов - ИФ) по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы хотели бы этот вопрос более детально обсудить", - заявил Шохин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной отрасли.

Он отметил, что при обсуждении следует учесть несколько параметров, которые "должны быть заданы на берегу".

"Во-первых, введение такой платы должно быть правом субъектов Федерации, не должно внедрятся в обязательном порядке. Должны быть, видимо, альтернативные бесплатные дороги, и тарифы не должны быть завышенными, иначе большегрузы не дойдут до региональных дорог, и система может не сработать", - добавил Шохин.

Глава РСПП подчеркнул, что в случае введения платы за проезд по региональным автодорогам регионы должны обеспечить выполнение встречных обязательств по качеству дорог, их эксплуатации, доведению до нормативного состояния. "В случае, если такое встречное движение будет в механизме взимания платы за использование региональных дорог разработано и реализовано, тогда мы думаем, что этот механизм будет в интересах и бизнеса, и субъектов Федерации", - сказал глава РСПП.

О том, что Минтранс обсуждает с субъектами РФ возможность предоставления им права на введение платного проезда большегрузов по региональным автодорогам, в конце 2019 года говорил бывший тогда первым заместителем министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Он отмечал, что инициативу поддерживают две трети субъектов РФ: "Большинство регионов, нами опрошенных - более 66 - за. Но это в любом случае будет их право, не обязанность".

"Отрасль неизбежно будет переходить к системе "пользователь платит". Возможно, это будет не самый быстрый путь, но, наверное, к этому мы перейдем. В комплексе всех этих решений "пользователь платит" региональный "Платон", конечно, тоже прорабатывается. Однако сегодня у нас есть более насущные проблемы, в том числе по развитию отрасли, по поддержанию потребительского спроса, и региональный "Платон" сегодня в повестке не стоит", - говорил журналистам осенью 2020 года директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

Он отмечал, что тариф "Платона" привязан к инфляции, и этот принцип не меняется.

Система "Платон"

Оператором госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). Компания на 50% принадлежит АО "РТ-Инвест" (в нем 35% - у ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов; еще 25,01% - у ГК "Ростех"; оставшиеся 39,99% - у председателя совета директоров "РТ-Инвеста" Сергея Скворцова). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%) и Антон Замков (7,5%).

Первоначально при запуске "Платона" тариф в 2015 году планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн руб., но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 руб. за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф будет поднят до 3,06 руб. за 1 км, но позднее решение было пересмотрено, и тариф вырос до 1,91 руб. за километр пути. Позже тариф госсистемы регулярно индексировался. Сейчас он составляет 2,34 руб. за 1 км и, согласно июльскому прогнозу Росавтодора, с 1 февраля 2022 г. может быть проиндексирован на 10 коп., до 2,44 руб. за 1 км.

Александр Шохин РСПП

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