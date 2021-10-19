840 из 843 протоколов на СМИ-иноагентов без маркировки составили на "Радио Свобода"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с начала года составил 843 административных протокола за нарушение требования о маркировке СМИ-иноагентами своих материалов, 840 из которых - в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом) и его гендиректора, руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 843 протокола. Из них 840 составлено в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (российского юрлица, созданного для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его гендиректора: 390 протоколов - по ч. 1, 420 - по ч. 2 и 30 по ч. 3 ст. 19.34.1 КоАП РФ", - сказали в ведомстве.

Еще два протокола составлено в отношении ООО "ПАСМИ" (признано СМИ-иноагентом) и его гендиректора по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ.

Кроме того, один протокол составлен в отношении правозащитника Льва Пономарева (признан СМИ - иностранным агентом) также по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах в соцсетях.

"Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - отметили в РКН.

В ведомстве напомнили, что по указанной статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических - от 500 тыс. рублей до 5 млн руб. в случае грубых нарушений.

"Что касается предписаний в отношении ООО "Телеканал Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), то речь идет о нарушении другой нормы закона - распространение информации об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки. Соответственно, административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора и юридического лица - редакции сетевого издания "tvrain.ru" Роскомнадзор составит по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ", - уточнили в РКН.

24 августа в РКН "Интерфаксу" сообщили, что в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора вынесены решения о штрафах на общую сумму почти 230 млн руб. (более $3 млн) за отсутствие маркировки "иноагент" у проектов медиакорпорации.

"Судом первой инстанции рассмотрено 597 дел и наложено штрафов на общую сумму 227,8 млн рублей. В законную силу вступило 230 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 70,95 млн рублей (штрафы не оплачены)", - сообщили тогда в РКН.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.