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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пожилым людям в Коми ограничат выход на улицу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Коми вводятся ограничения для людей 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, говорится в указе главы региона, опубликованном во вторник на официальном портале республики.

Таким жителям, не имеющим сертификата о вакцинации либо перенесшим COVID-19 более шести месяцев назад, нельзя покидать места проживания за исключением ряда случаев. Им можно ходить на работу и в ближайшие магазины и салоны с предоставлением услуг, ездить на дачу, обращаться за экстренной медицинской помощью, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от дома, и выносить мусор.

Указанные ограничения не распространяются на случаи оказания медпомощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изменения вступят в силу по истечении десяти дней после официального опубликования документа.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
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