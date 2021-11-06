В Коми с 8 ноября введут QR-коды при посещении общепита, баров, дискотек

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Режим нерабочих дней в Коми закончится 7 ноября, сообщил в субботу глава региона Владимир Уйба в видеообращении на странице ВКонтакте.

"Большинство состава оперативного штаба проголосовали за то, чтобы с 8 ноября мы продолжили работать в обычном режиме. То есть мы на территории республики не продлеваем "антиковидные каникулы", - сказал он.

Нерабочие дни в республике были объявлены с 30 октября по 7 ноября.

С 8 ноября в Коми вводится система QR-кодов при посещении организаций общественного питания (кроме услуги навынос без поседения заведения), всех физкультурно-оздоровительных комплексов (кроме спортивных объектов, где проходят тренировки), досуговых и развлекательных организаций, ночных клубов, баров и дискотек.

Ограничения не распространяются на несовершеннолетних.

Ранее в субботу оперштаб, озвучивая данные по заболеваемости коронавирусом в России, сообщил, что, в частности, в Коми за последние сутки зафиксировали 405 новых случаев COVID-19, от инфекции умерли девять человек.