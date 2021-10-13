Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря "Спутнику V"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря сделанной прививке.

В ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" ведущая спросила у президента РФ, боится ли он заразиться коронавирусом, после того как он сказал, что не принял решения, посетит ли лично климатическую конференцию СОР-26.

"Вот у меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло из-за, как специалисты уже точно говорят, защиты, которую обеспечила наша прививка - вакцина "Спутник V", - сказал Путин.