Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря "Спутнику V"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря сделанной прививке.

В РоссииПесков заверил, что эффективность Путина еще выше, чем у "Спутника V"Читать подробнее

В ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" ведущая спросила у президента РФ, боится ли он заразиться коронавирусом, после того как он сказал, что не принял решения, посетит ли лично климатическую конференцию СОР-26.

"Вот у меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло из-за, как специалисты уже точно говорят, защиты, которую обеспечила наша прививка - вакцина "Спутник V", - сказал Путин.

Владимир Путин коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости

Президент РФ не согласился с мнением, что демократия в стране умерла

Президент РФ не согласился с мнением, что демократия в стране умерла

Путин заявил, что Нобелевская премия не спасет Муратова, если он нарушит закон

Межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже стоит на боевом дежурстве в РФ

Рособрнадзор не планирует проверять "Шанинку" после задержания ректора вуза

Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35

Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35

Из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента

Эффективность "Спутника Лайт" против штамма "дельта" составила 70%

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Зуева

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Зуева

Адвокаты заявили о заторможенной моторике Саакашвили

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });