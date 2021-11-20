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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение, что Россия может быть примером для других стран в плане соблюдения свобод.

"Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня - действительно лидер свободного мира. Мы свободны от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешным", - сказал он в интервью, телеканалу "Россия 1" в субботу, в день своего 75-летия.

По мнению предстоятеля, Россия может служить примером для других, и хотя у нее много проблем, они решаемы. "У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия", - добавил патриарх.

При этом споры, которые имеют место в современном российском обществе, не приносят ему вреда, считает он.

Как отметил патриарх, "существующее разномыслие - нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни, - создает почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества".

РПЦ патриарх Кирилл

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