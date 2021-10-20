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Самолет с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Якутии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Якутии из-за технической неисправности, сообщил губернатор Чукотки Роман Копин в инстаграме.

"Случился эпизод с рейсом Якутск - Певек. Самолет с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске (Якутия - ИФ) - сработал датчик масла правого двигателя", - написал Копин.

По его словам, пассажиров самолета разместили в гостиницах Среднеколымска на время ожидания замены воздушного судна.

Копин добавил, что "задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта".

"Ситуация не просто неприятная, а опасная. Обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию", - добавил он.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту самолета находились 44 человека. Они размещены в гостинице Среднеколымска до замены воздушного судна.

Якутия Среднеколымск

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