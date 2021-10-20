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Прокуратура и Росавиация проверят вынужденную посадку самолета с вахтовиками в Якутии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Якутская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета, перевозившего вахтовиков на Чукотку, сообщила "Интерфаксу" старший помощник Восточно-Сибирского транспортного Наталья Манакова.

В РоссииСамолет с вахтовиками совершил вынужденную посадку в ЯкутииЧитать подробнее

"Во вторник днем в самолете Dash-8Q300 авиакомпании "Якутия" произошло падение давления масла в силовой установке №2. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказала она.

По словам Манаковой, самолет выполнял рейс из якутского Среднеколымска в чукотский Певек. На борту находились шесть членов экипажа и 44 пассажира. Посадка прошла благополучно, люди не пострадали, воздушное судно не повреждено.

"Приказом Росавиавиации создана комиссия по расследованию авиационного события. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщила представитель надзорного ведомства.

Ранее о вынужденной посадке самолета с вахтовиками в Якутии сообщил губернатор Чукотки Роман Копин. По его словам, пассажиры размещены в гостинице Среднеколымска до замены воздушного судна.

Якутия Чукотка

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