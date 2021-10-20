Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Татарстане самолет с хоккеистами экстренно сел из-за неполадок

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В ночь на среду в аэропорту Бегишево экстренно сел Boeing 737-8 c хоккейной командой "Амур" на борту, сообщили в Камской транспортной прокуратуре. По факту прокуроры начали проверку.

По сведениям надзорного ведомства, самолет вылетел из Бегишево в Хабаровск. На борту было 42 пассажира и восемь членов экипажа.

Сотрудник авиационной безопасности в 00:25 по Москве сообщил о разгерметизации передней двери самолета, из-за чего пилоты запросили посадку через 20 минут после взлета. Лайнер благополучно вернулся в Бегишево и сел, сказали в прокуратуре. Никто не пострадал. В 04:25 по Москве спортсмены вылетели в Хабаровск на резервном судне.

Камская прокуратура Бегишево Хабаровск Амур Boeing 737

Новости по теме

Новости

Два истребителя РФ сопроводили над Черным морем бомбардировщики США

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске

Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске

Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин

Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин

Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Что произошло за день: вторник, 19 октября

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });