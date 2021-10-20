В Татарстане самолет с хоккеистами экстренно сел из-за неполадок

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В ночь на среду в аэропорту Бегишево экстренно сел Boeing 737-8 c хоккейной командой "Амур" на борту, сообщили в Камской транспортной прокуратуре. По факту прокуроры начали проверку.

По сведениям надзорного ведомства, самолет вылетел из Бегишево в Хабаровск. На борту было 42 пассажира и восемь членов экипажа.

Сотрудник авиационной безопасности в 00:25 по Москве сообщил о разгерметизации передней двери самолета, из-за чего пилоты запросили посадку через 20 минут после взлета. Лайнер благополучно вернулся в Бегишево и сел, сказали в прокуратуре. Никто не пострадал. В 04:25 по Москве спортсмены вылетели в Хабаровск на резервном судне.