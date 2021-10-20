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Superjet с пассажирами готовится к экстренной посадке в Челябинске

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет Superjet-100 готовится к экстренной посадке в Челябинске из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, лайнер, летевший из Челябинска в Норильск, "запросил у диспетчеров возможность прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой".

На борту самолета около ста человек. Посадка планируется в ближайшее время, сказал собеседник агентства.

Днем ранее самолет DASH-8 Q-300 VQ-BVJ авиакомпании "Якутия", летевший с вахтовиками из Среднеколымска в Певек, совершил вынужденную посадку в аэропорту назначения из-за падения давления масла в силовой установке №2. Никто не пострадал.

Superjet Челябинск Норильск

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