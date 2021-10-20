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Суд Петербурга признал экстремистской "Библию Сатаны"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете к распространению книги "Библия Сатаны", сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Издание признано экстремистским материалом, запрещенным к распространению в России. Суд пришел к выводу, что "содержание книги посягает на конституционные права граждан".

Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете по запросу регионального УФСБ провели экспертизу этой книги. Исследование показало, что в тексте имеются признаки унижения чувств христиан и поругания канонов Библии. Автор говорит о себе и поклонниках сатаны в превосходной степени, оправдывает насилие и жестокость. Эксперты посчитали, что книга может побудить читателей к насилию в отношении детей и животных, предлагает террор к слабым людям - "недочеловекам", которых, по мнению автора, в мире большинство.

"Библия Сатаны" издана в 2009 году на 666 страницах тиражом 166 экземпляров.

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