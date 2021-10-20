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Смольный пока увидел больше проблем от телемедицины в Петербурге, чем пользы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге попытки внедрить телемедицинские консультации пока приносят больше проблем, чем пользы, для них не хватает персонала, заявил на Петербургском международном форуме здоровья председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Пока телемедицинские консультации - это тот рубеж, который мы не перешагнули, в том числе из-за того, что как и во всех субъектах РФ есть дефицит медицинского персонала в амбулаторном звене", - сказал чиновник.

По его словам, во время пандемии в Петербурге врачи консультировали пациентов дистанционно, как и в других регионах, но ввести это системно городу не удалось.

Он считает, что у Москвы лучше опыт в этой сфере, поскольку там организован централизованный сервис предоставления таких услуг.

"Создано специализированное учреждение, которое берет на себя весь объем по телемедицинским консультациям, а не переносит его на амбулаторное звено", - отметил Лисовец.

В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов в радиообращении к горожанам сообщил, что четверть консультаций с пациентами к концу следующего года врачи смогут проводить дистанционно, а к 2030 году на этот формат будет приходиться не меньше половины консультаций.

Дмитрий Лисовец Петербург коронавирус Москва Александр Беглов

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