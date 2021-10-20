Роскомнадзор усмотрел возбуждение розни в видео Невзорова на сайте "Эха Москвы"

Алексей Венедиктов сообщил, что запись уже удалена

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) вынес предупреждение "Эхо Москвы" и потребовал удалить с сайта видео публициста Александра Невзорова как возбуждающее социальную рознь к христианским священникам, радиостанция выполнила это требование, сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Мы получили предостережение Роскомнадзора по поводу видео Александра Невзорова. Мы уже удалили его с сайта, несмотря на то, что не согласны с этим. Мы сейчас переслушали ролик и не нашли там то, в чем нас обвиняет Роскомнадзор", - сказал Венедиктов.

Копия предупреждения размещена в телеграм-канале Венедиктова.

Главред "Эха" не исключил оспаривания предупреждения РКН.

"Мы проведем консультацию с юристами и поговорим с Александром Глебовичем Невзоровым. Вполне возможно, что мы или он будем это оспаривать. Там конкретно в этом письме не указали сюжет, мы (возбуждающего рознь) там не нашли",- добавил он.

В пресс-службе РКН ранее сообщили "Интерфаксу", что в ходе мониторинга ведомство выявило на сайте "Эхо Москвы" "публикацию с прикрепленным к ней видеоматериалом, содержащим информацию, возбуждающую социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям".

19 октября Роскомнадзор вынес изданию "Эхо Москвы" официальное письменное предупреждение, потребовал от редакции удалить видеоматериал и сообщить об этом ведомству.

"Материалы также переданы в Генпрокуратуру РФ для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ", - добавили в ведомстве.

Согласно КоАП, санкцией по этой статье является штраф для физлиц в размере от 10 до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; для юрлиц - штраф от 250 до 500 тыс. руб.