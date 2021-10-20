Петербургская служба по коронавирусу приняла рекордное количество звонков за день

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Информационно-справочная служба Петербурга по коронавирусу приняла рекордное количество звонков - 39 187, сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора северной столицы.

"За последние несколько дней наблюдается резкое увеличение количества обращений по вопросам вакцинации. Граждане звонят для записи и консультации", - говорится в сообщении.

В городской администрации отмечают, что рекорд по звонкам был достигнут в понедельник, 18 октября - в день объявления новых антикоронавирусных ограничений в Петербурге, в том числе введения QR-кодов.

Служба 112 принимает много вопросов о том, каким образом можно получить QR-код переболевшего при наличии положительного теста ПЦР, но без официального диагноза. "Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего", - объяснили в городской администрации.

Там отметили, что время ожидания ответа сейчас увеличено из-за нагрузки. Сервис намерен задействовать больше операторов.

В пресс-службе администрации губернатора напоминают, что записаться на вакцинацию можно не только через сервис 112, но и через портал "Здоровье петербуржца" и через портал "Госуслуги". Без записи можно сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торгово-развлекательных центрах.

Единая региональная информационно-справочная служба 122 заработала в Петербурге в середине апреля прошлого года. Она действует круглосуточно, без выходных и праздничных дней. По номеру 112 можно получить получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусом.