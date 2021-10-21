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Алтайский край введет QR-коды для стимулирования вакцинации

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Алтайского края обсудил возможность ввести QR-коды в регионе, чтобы подстегнуть вакцинацию, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Чиновники решили ввести доступ по QR-кодам в здания с массовым скоплением людей, то есть, в крупные торговые центры, учреждения культуры и общепита. Точный перечень таких мест будет определен в ближайшее время.

Замминистра культуры региона Алексей Бочаров побещал взять за основу опыт регионов, где уже вводились QR-коды для доступа в культурные учреждения.

"Есть понимание, как запустить QR-протокол у нас в Алтайском крае. Схема выглядит просто: каждый гражданин, который прошел процедуру вакцинирования, получает через личный кабинет портала "Госуслуги" соответствующий сертификат. Его можно скачать в PDF-формате либо на телефон, либо распечатать и, вложив его в паспорт, носить с собой. С таким документом можно пойти в любое учреждение культуры. На входе будет предложено предъявить QR-код либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде. Код считывается, и человек проходит в учреждение. Никаких существенных ограничений мы здесь не видим", - сказал Бочаров.

По данным оперштаба, сейчас привились от коронавируса только около 30% населения края. Из-за низкого уровня вакцинации ежедневно растет число заболевших COVID-19.

"В прошлом году мы работали на пределе, когда было 5900 коек. Заполняемость составляла 90%. Сегодня у нас развернуто уже 4,5 тысячи коек. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить", - сказал на заседании оперштаба губернатор края Виктор Томенко.

15 октября сообщалось, что из-за пандемии в Алтайском крае были запрещены все массовые мероприятия и была введена 50%-ная заполняемость в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, открытых бассейнах.

Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Алтайский край коронавирус Виктор Томенко Алексей Бочаров

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