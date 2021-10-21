С атомной подлодки в Белом море успешно запущена ракета "Булава"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Атомный подводный ракетоносец "Князь Олег" произвел пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район", - заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что запуск проведен в рамках программы государственных испытаний подлодки.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" является атомной подводной лодкой 4-го поколения проекта "Борей-А".