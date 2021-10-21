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СК заподозрил, что водитель въехавшего в Scania автобуса заснул за рулем

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса Mercedes, который врезался в стоявший на обочине грузовик Scania в Судогодском районе Владимирской области, мог заснуть за рулем, сообщили в региональном управлении СК.

По факту гибели четырех человек в этом ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с летальным исходом (ч. 5 ст. 264 УК).

Столкновение произошло около 3:30 на 187-ом километре трассы М7 "Волга".

По данным МВД, пострадали шесть пассажиров автобуса, в котором всего было десять человек. Водитель фуры не пострадал.

Врио губернатора региона Александр Авдеев сообщил в инстаграме, что двое из шести пострадавших при столкновении автобуса и грузовика находятся в реанимации владимирской больницы скорой помощи, их состояние врачи оценивают как очень тяжелое и крайне тяжелое. Еще троих положили в травматологию, одного пострадавшего отпустили лечиться амбулаторно.

В областной прокуратуре отметили, что среди погибших оказался второй водитель автобуса. Надзорное ведомство проводит проверку в связи со случившимся.

Владимирская область МВД СКР Судогодский район М7 Волга Александр Авдеев

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