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В Петербурге насчитали до 100 тысяч бездомных кошек

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге проживает до 100 тысяч бездомных кошек и около 5 тысяч бездомных собак, сообщил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.

"По нашим оценкам, в городе не менее 300 тысяч владельческих собак и до 1 млн владельческих кошек. Безнадзорных собак около 5 тысяч. К сожалению, по кошкам точные цифры привести не могу: в 23 тысячах многоквартирных домовладений их проживает от 70 до 100 тысяч - тех самых подвальных кошек, которые тоже приносят массу проблем разного свойства нашему городу", - сказал Андреев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, с 2005 года в Петербурге кастрировали, вакцинировали, чипировали и выпустили на улицы 32 тысячи безнадзорных собак, из которых 22,5 тысячи – самки. В 2020 году Смольный впервые выделил бюджетные средства на кастрацию животных: за год была кастрирована 1781 собака и 1336 кошек.

Более 30 лет в городе складывается благополучная ситуация с бешенством животных. Больше половины уличных собак привиты от бешенства и неспособны к размножению. Кошек пока не чипируют и не прививают от бешенства, поскольку они не склонны перемещаться на большие расстояния.

"К сожалению, граждане постоянно пополняют популяцию безнадзорных животных, особенно на окраинах - заканчивается дачный сезон, строительные работы, и прикормленные животные расходятся по городу. К сожалению, эта проблема существует", - отметил Андреев.

Он уточнил, что за время пандемии коронавируса ситуация с бездомными животными в городе улучшилась.

"Хочу сказать, что она (пандемия - ИФ) повлияла в положительную сторону. Период самоизоляции позволил жителям города, в том числе и тем, кто находился на дачных участках, уделить больше времени и внимания своим питомцам. Те собачки и кошки, которые были воспитаны и подросли на территории дачных участков, остались там же, под присмотром владельцев", - сказал Андреев.

По данным городского управления ветеринарии, в Санкт-Петербурге работают 17 приютов для животных. В них содержатся 2 тыс. собак и чуть больше 2 тыс. кошек.

Петербург

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