Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Самарской области приняли решение о введении дополнительных нерабочих дней, сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом в сообщении не уточняется, о каких именно днях идет речь.

"В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан в регионе планируется введение дополнительных нерабочих дней, помимо тех, которые установлены указом президента РФ с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для введения дополнительных нерабочих дней готовится соответствующее постановление, в том числе на основе предложений от общественных организаций. "Документ, в котором определят сроки действия режима нерабочих дней в Самарской области и функционирование организаций и предприятий в это время, будет подготовлен и опубликован до конца текущей недели", - отмечается в сообщении.