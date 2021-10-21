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В Ростовской области против опекунши, заточившей в подвал сестру-подростка, возбудили дело

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против 34-летней жительницы Тарасовского района Ростовской области, которая, по версии следствия, закрыла в подвале свою 14-летнюю сестру, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, жительница Тарасовского района, являясь опекуном 14-летней девочки, из-за того, что подросток самовольно ушла из дома, заставила ее спуститься в подвальное помещение, расположенное под одной из комнат в их доме, где незаконно удерживала ее в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что опекунша приходится подростку сестрой. Пока женщины не было дома, девочке удалось выбраться из подвала и сообщить о произошедшем полиции. Сейчас она находится в Центре помощи детям.

Против опекунши возбуждено уголовное дело по п. "д" ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение подростка свободы, не связанное с его похищением).

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