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Замглавы свердловской колонии осужден условно за передачу взяток от осужденных

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Невьянский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №46 за посредничество при передаче взяток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в четверг.

По данным пресс-службы, непосредственный руководитель (и.о. начальника колонии), предложил ему ежемесячно передавать по 50 тыс. рублей от двух осужденных за общее покровительство и попустительство по службе.

"Стремясь угодить своему начальнику, осознавая, что последний в силу авторитета и значимости занимаемой им должности может повлиять на дальнейшее прохождение его службы, он согласился" - уточняет прокуратура.

В суде доказано, что с сентября 2019 по февраль 2021 года подсудимый выступал посредником при получении своим непосредственным руководителем взяток от осужденных. В общей сложности, он передал своему начальнику около 750 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый активно способствовал расследованию уголовного дела.

Суд признал его виновным по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) и приговорил к трем годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 1 млн рублей.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга отмечает, что получатель взяток уже уволен со службы и в настоящее время привлекается к уголовной ответственности.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России во взаимодействии с представителями службы собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.

Свердловская область ФСИН

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