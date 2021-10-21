В Екатеринбурге арестовали всех троих фигурантов дела об отравлении метанолом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга в четверг отправил под арест третьего обвиняемого по уголовному делу, возбужденному после массового смертельного отравления людей метиловым спиртом, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Фигуранта отправили под стражу почти на два месяца, до 15 декабря. В суде мужчина заявил, что невиновен.

Ранее сообщалось, что в октябре в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом скончались 24 человека. В крови умерших обнаружили метанол.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Четыре человека были задержаны, троим следствие предъявило обвинение. Суд в Екатеринбурге ранее отправил двух из них под арест на два месяца.