Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Екатеринбурге арестовали всех троих фигурантов дела об отравлении метанолом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга в четверг отправил под арест третьего обвиняемого по уголовному делу, возбужденному после массового смертельного отравления людей метиловым спиртом, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Фигуранта отправили под стражу почти на два месяца, до 15 декабря. В суде мужчина заявил, что невиновен.

Ранее сообщалось, что в октябре в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом скончались 24 человека. В крови умерших обнаружили метанол.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Четыре человека были задержаны, троим следствие предъявило обвинение. Суд в Екатеринбурге ранее отправил двух из них под арест на два месяца.

Свердловская область Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело после конфликта с полицейским

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Кафе, спортзалы и кинотеатры в Севастополе будут закрыты на нерабочей неделе

Дело Михаила Абызова

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Мосгорсуд отказался отменить арест основателя Group-IB Сачкова

РФПИ призвал производителей зарубежных вакцин прекратить информатаки на "Спутник V"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });