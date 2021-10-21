Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

Бутылки со спиртосодержащей жидкостью, изъятые следователями Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 24 человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры в Чкаловском райсуде Екатеринбурга.

Ранее сообщалось о 18 жертвах отравления метанолом в Свердловской области. Из них 16 умерли в Екатеринбурге, по одному - в Нижнем Тагиле и Ревде. В крови умерших обнаружили метанол.

По версии следствия, метиловый спирт людям продали на одном из рынков Екатеринбурга.

20 октября региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу" о возможных новых жертвах. По его данным, в области от отравления метанолом, предположительно, скончались еще семь человек.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Четверо человек были задержаны, троим следствие предъявило обвинение. Суд в Екатеринбурге ранее отправил двух обвиняемых под стражу на два месяца.