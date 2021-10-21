Полиция изъяла в Свердловской области более 12,5 тонн суррогатного алкоголя

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В муниципалитетах Свердловской области нашли более 12,5 тонн суррогатного алкоголя. Ранее в регионе 24 человека скончались от отравления метиловым спиртом.

Суррогат изъяли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в других муниципалитетах, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что ежедневно в мероприятиях по розыску суррогата задействуется более 1,2 тыс. сотрудников полиции. "Работа в этом направлении органами внутренних дел ведется в тесном взаимодействии с ФСБ и СКР", - добавил Горелых.

Кроме того, по его данным, сотрудники полиции продолжают устанавливать точное число пострадавших от некачественной продукции, ставшей причиной гибели людей. Опрошено свыше 50 свидетелей и потерпевших. Свердловская полиция проводит широкомасштабную профилактическую акцию под названием "Алкоголь".

"Тщательным проверкам подвергаются все без исключения рыночные комплексы и торговые точки региона, юридические и физические лица, осуществляющие хранение или реализацию спиртосодержащей продукции", - подчеркнул Горелых, уточнив, что изъято большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата.

Ранее сообщалось, что в октябре в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом скончались 24 человека. В крови умерших обнаружили метанол.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Четыре человека были задержаны, троим следствие предъявило обвинение. Суд в Екатеринбурге отправил троих обвиняемых под арест на два месяца.