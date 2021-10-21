Парение на втором энергоблоке Ростовской АЭС произошло из-за дефекта шва

Росэнергоатом сообщает, что поврежденный трубопровод относится к системе, в которой циркулирует чистая вода

Вид на энергоблок Ростовской атомной станции Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Персонал Ростовской АЭС ночью на втором энергоблоке зафиксировал парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, система является частью "чистого контура", по которому циркулирует не радиоактивная вода, сообщается в телеграмм-канале Росэнергоатома.

Дефект был обнаружен на трубопроводе диаметром 18 миллиметров 21 октября в 00:54 по Москве. "Трубопровод относится к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. Данная система является частью второго "чистого контура", по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода", - говорится в сообщении.

Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании ремонт провести невозможно.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Энергоблоки №3 и №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте", - уточняется в информации.

Из данных интерактивной карты Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ следует, что радиационный фон в районе Ростовской АЭС находится в норме. На карте все точки наблюдения, расположенные в районе Ростова-на-Дону, окрашены в зеленый цвет. Как пояснили в Росгидромете, зеленый цвет точек означает, что радиационный фон находится в норме.

Из данных карты следует, что на ближайшем к АЭС посту в Цимлянске излучение составляет 8 микрорентген в час, а на остальных постах области 13-16 микрорентген из 20 допустимых для нормального радиационного фона.

В целом, из карты следует, что нигде на территории РФ не наблюдается какого-либо превышения допустимых значений дозы гамма-излучений.

Ранее информированный источник сообщил, что утечка пара произошла на Ростовской АЭС под Волгодонском, из-за чего второй энергоблок был остановлен и выведен в ремонт. По его данным, "утечка произошла из-за микротрещины в трубопроводе парогенератора минувшей ночью".

В свою очередь в управлении информации и общественных связей атомной станции ранее информацию об утечке опровергли. "Никакой утечки нет. У нас энергоблок №2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке. Нарушений не зафиксировано", - сказал представитель станции.

19 сентября в телеграм-канале Росэнергоатома сообщалось, что энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР).

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.