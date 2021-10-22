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Два бомбардировщика РФ провели многочасовой полет вдоль восточных рубежей страны

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовой полет вдоль восточных рубежей России, сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более 9 часов. Полет был выполнен в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили военные.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Он был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.

Минобороны РФ

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